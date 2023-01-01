Türkiye 2023'e çoşkuyla girdi...

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Bugün erken saatlerde başlayan yeni yıl hazırlıkları saat 00:00 gösterdiğinde yerini renkli kutlamalara bıraktı. İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum ve daha bir çok kentte coşkulu kalabalıklar yeni yılı kutladı. İstanbul'da yapılan kutlamalar geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Vatandaşlar Taksim Meydanı'na polis kontrolü yapıldıktan sonra alındı. İşte yurdun bazı kentlerinden yeni yıl kutlamaları...

İSTANBUL

TAKSİM, BAĞDAT CADDESİ VE İSTİKLAL'DEN YILBAŞI MANZARALARI

İstanbul’da yeni yıla vatandaşlar, sokakta girdi. Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da vatandaşların gözde adresi oldu. Anadolu Yakası'nda ise adres değişmedi. Yeni yıla girerken kutlama yapmak isteyen İstanbulluların uğrak yeri yine Kadıköy'de Bağdat Caddesi oldu. Yeni yıla ilk dakikalarında İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarından yapılan havai fişek gösterileri vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kuzguncuk sahiline gelen vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi. İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

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İstiklal Caddesi





Taksim Meydanı





Bağdat Caddesi

İstanbul Boğazı

İZMİR

İZMİRLİLER YENİ YILA GÜLŞEN KONSERİ İLE GİRDİ



İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, yeni yıla Gülşen konseriyle girdi.



İzmir de geniş güvenlik önlemleri kapsamında yeni yıla girerken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bin polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 293 tim ve 2 bin 525 personel de sahada görev yaptı. Karada alınan tedbirlerin yanı sıra deniz polisi de geceyi teyakkuzda geçirirken, kutlamaların merkezi olan Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanında polis helikopteri ve dronla da görüntü kaydı alındı. Vatandaşlar meydana belirlenen güvenlik noktalarından üst aramaları yapılarak alındı. Gündoğdu Meydanında ses ve ışık şovlarının yanı sıra DJ performansıyla vatandaşlar eğlenirken, Gülşen'in sahneye çıkışıyla birlikte coşku tavan yaptı.

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ANKARA

KIZILAY MEYDANI KUTLAMALARIN ADRESİ OLDU

Ankara’nın en işlek noktalarından birisi olan Kızılay meydanında vatandaşlar 2023’ün gelişini kutladı. 2023’ün ilk dakikalarını meydanda bulunan vatandaşlar dans ederek ve şarkı söyleyerek kutladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin denetimleri arasında kutlamaları gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, tedbirler kapsamında vatandaşları üst araması yaparak meydanlara girişine izin verdi. Meydanlarda ise ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi.





ANTALYA

GELENEK DEĞİŞMEDİ

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu 25 kişilik grup, 2023 yılını 10 derece hava sıcaklığında 20 derece ölçülen denize girerek karşıladı.







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ERZURUM

YENİ YIL İÇİN ADRES PALANDÖKEN DAĞI OLDU

Palandöken Dağı’nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.









ELAZIĞ

2023'E HALAY ÇEKİP ÇİFTETELLİ OYNAYARAK GİRDİ

Elazığ’da evleri yerine eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar çiftetelli oynayıp halaylar çekerek yeni yılı karşıladı. Otel ve kafeler başta olmak üzere kentteki diğer eğlence mekanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 2023’e 10’dan geri sayarak girerken, konfeti ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi.





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TRABZON

KOLBASTILI YILBAŞI KUTLAMASI

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da vatandaşlar saatler 00.00’ı gösterdiğinde 2023’e merhaba dedi. Kentteki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan vatandaşlar 2023’e 10’dan geri sayarak girerken, bazı vatandaşlar yeni yılı kolbastı oynayarak kutladı. Meşaleler eşliğinde eğlenen vatandaşlara Körfez ülkelerinde gelen turistler de eşlik etti.

KOCAELİ

KİMİ ŞARKI SÖYLEYEREK, KİMİ CEZA YİYEREK YENİ YILA GİRDİ

Kocaeli 2023 yılına renkli görüntülerle girdi. YILBAŞI akşamı eğlenmek için dışarı çıkan vatandaşlar, yeni yılı coşkuyla karşıladı. Kimi kentin ışıltılı noktalarında fotoğraflar çekerek anılarını kayda aldı, kimi şarkı söyleyerek yeni yıla girdi. Kimine ise yeni yıl kutlaması pahalıya mal oldu. Minibüsünü baştan başa 2023 yazısıyla süsleyen bir vatandaşa, görüşü engellediği gerekçesiyle polis ekiplerinden 427 TL ceza yazıldı.

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