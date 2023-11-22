Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyesi sürüyor

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Dışişleri Bakanlığı ve AFAD Koordinasyonunda Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda bulunan 100 Türk vatandaşı THY'ye ait uçakla (THY) saat 13.45'te Kahire'den İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport işlemleri nedeniyle bir süre terminalde beklemek zorunda kalan vatandaşlar daha sonra kendileri için tahsis edilen araçlarla ikamet edecekleri yerlere hareket ettiler. Bugüne kadar toplam 350 Türk vatandaşının tahliye edildiği öğrenildi.

"ÇOK ŞÜKÜR AİLEME KAVUŞTUM"

Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Coşkun, "Çok şükür aileme kavuştum. Oradan buraya gelmemiz çok zor oldu. Çok zor günler yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen bize çok iyi baktılar. Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar" dedi.

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"KİMSE BİZİ DUYMADI, HİSSETMEDİ"

45 günden beri çok acı olaylara şahit olduklarını ifade eden Abir Sahmud ise, "Ne hissettiğimi bilmiyorum. O kadar acı şeyler gördük ki 45 gün boyunca her saniye ateş, bombalama hiç durmadı. Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye bekledik ancak kimse bizi duymadı, hissetmedi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizi çıkaracaklarına dair umut verdiler. Sonunda Allah'ın izniyle çıkabildik. Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarım her gün her gece bana yazdılar, 'hayatta mısınız' diye" ifadelerini kullandı.

"45 GÜNÜ ÇOK ZOR GEÇİRDİK"

Gazze'den Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları içerisinde yer alan ve engelli sandalyesi ile gelen Minha Sahmud ise şunları söyledi:

"Özellikle Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 45 günü çok zor geçirdik. Suyu şekerle karıştırıp içiyorduk. Yemeği çok zor buluyorduk. Buraya geldiğim için Türkiye'ye ve başkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

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"FİLİSTİN'DE KURTARILMAYI BEKLEYEN MİLYONLARCA KİŞİ VAR

Maria Sahmud ise, "Filistin'de milyonlarca kurtulmayı bekleyen kişi var. Onlar da kurtulmayı bekliyor. Çok zor günler geçirdik. Yemek ve su bulamıyorduk. Çok şükür ki şu anda Türkiye'deyiz. Oradaki insanlar için dua edin" diye konuştu.