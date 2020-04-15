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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek hayatını kaybetti

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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek hayatını kaybetti
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TÜRK Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitidi.

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, bu sabah Ankara'daki evinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası Özbek, yaklaşık 10 yıldır gırtlak kanseri tedavisi görüyordu. Kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapan Özbek, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı. Özbek, yarın memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

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