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Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı: Tekerlekli sandalyede ateşe hazır beklemiş

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#Türk Escobar#Sarıyer#Örfi Çetinkaya
Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı: Tekerlekli sandalyede ateşe hazır beklemiş
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

10 yıllık kaçış hikâyesi Sarıyer’deki lüks villada polis baskınıyla sona eren uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya’nın, her an olası saldırılara ve polis baskınlarına karşı tekerlekli sandalyesinde ateşlemeye hazır bir tabanca ve 3 şarjör mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

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Türk Escobar diye bilinen uyuşturucu baronu Örfi Çetintaya’nın, İstanbul Sarıyer’de saklandığı lüks villada yakalanmasına dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, baskın yapılan villanın çelik kapısı güçlü basınç veren lazer odaklı özel bir cihazla kırıldı. Klasik operasyonlardaki gibi koçbaşı kullanılmadı.

KİMSEYE GÜVENMEDİ

Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Çetinkaya, 10 yıldır peşinde olan narkotik polislerini aniden karşısında görünce önce şaşırdı, sonra da hemen ellerini havaya kaldırdı. Narkotik polisleri, daha önceki yakalanmalarında üzerinde hep silah olan Çetinkaya’ya “Sandalyede silah var mı?” sorusunu yöneltti. Çetinkaya da “Var” karşılığını verdi.Ellerini daha da yukarı kaldırması istenen Çetinkaya’nın tekerlekli sandalyesinde muhafaza ettiği silah büyük bir dikkatle alındı. Silahın ateşlemeye hazır olduğu görüldü. “Başka bir şey var mı?” sorusuna da Çetinkaya, “Yok” diye cevap verdi. Tekerlekli sandalyede ayrıca üç şarjör mermi de bulundu. Bu, Çetinkaya’nın her an bir saldırıya karşı tetikte olduğu ve yanındakilere bile güvenmediği şeklinde yorumlandı.

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Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı: Tekerlekli sandalyede ateşe hazır beklemiş

Örfi Çetinkaya’nın yanından ayırmadığı silah İtalyan yapımı Beretta 92FS... Bu silah tutukluk yapmaması, ateş gücünün yüksek ve namlusu geç ısındığı için uzun süreli çatışmalara dayanıklı olmasıyla biliniyor.

‘BARON DEĞİL AMCA’

Çetinkaya’nın yakalanma anında korumalarından biri kaçmaya niyetlendi. Ancak polislerce yakalanarak yere yatırıldı. Korumalar ilk beyanlarında “Biz ona ‘Amca’ diyorduk, onun Örfi Çetinkaya olduğunu bilmiyorduk” dedi. 

Fizyoterapist A.Ö. de Çetinkaya’yı gerçek kimliğiyle tanımadığını, arandığını bilmediğini söyledi. Örfi Çetinkaya daha önce sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Şimdi de avukatları, “İhtiyaçlarını tek başına gideremez, o yüzden cezaevinde kalamaz” gerekçesini göstererek ev hapsi talep edebilir.

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Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı: Tekerlekli sandalyede ateşe hazır beklemiş

KAPI LAZERLE KIRILDI

Villanın çelik kapısı güçlü basınç veren lazer odaklı özel bir cihazla kırıldı.

‘NE BİLEYİM BEN ARTIK YAŞLANDIM’

- Baskının ilk anlarında şaşkın olan Çetinkaya genel olarak soğukkanlı ve rahat bir tavır sergiledi.Baskını yapan polisler ile 74 yaşındaki Örfi Çetinkaya arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.Villada ne kadar süredir kaldığı sorulan Çetinkaya, “Ne bileyim ben yaşlandım artık. Hatırlamıyorum” diye cevap verdi.

Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı: Tekerlekli sandalyede ateşe hazır beklemiş

BÖYLE SAKLANDI: EVDEKİ HASTANE

- Fiziki takip sürecinde villa günlerce gözetlendi.

- Bu süre içinde Çetinkaya bir kere bile bahçeye ya da balkona çıkmadı.

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- Yıkanan çamaşırlar dışarı asılmadı.

TUŞLU TELEFON KULLANDI

- Pencereler renkli camlarla kaplandı.

- İnternet bağlatmadı, tuşlu telefonlar kullandı.

- Bir oda tıbbi ihtiyaçlar için düzenlendi. İçerisine diş bakım ünitesi ile panoramik röntgen cihazı da konuldu.

Villada bir iki odanın dayalı döşeli olduğu görüldü.

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#Türk Escobar#Sarıyer#Örfi Çetinkaya

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