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Haber Giriş: 05.04.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı

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Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
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Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (corona virüsü) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.

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