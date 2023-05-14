Türk astronottan uzayda yosun deneyi

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TÜBİTAK Uzay, geçtiğimiz aylarda Türk uzay yolcularının görevi sırasında yapacağı deneyleri belirlemek için ‘Bilim Misyonu’ çağrısında bulundu. Ardından birçok üniversite ve araştırma kurumu projeleriyle başvuru yaptı. Aralarından 13 proje seçildi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya ve Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balkanlı Özçimen’in deney sorumlusu ve proje yöneticisi olduğu ‘ALGALSPACE’ projesi de uzay yolcularının görevlerinden biri oldu. Projeyle, Türkiye’nin Antarktika bölgesindeki istasyonundan toplanıp izole edilen mikroalgler (tek hücreli su yosunları), ilk kez uzayda denenecek. Çalışma sonunda elde edilecek veriler gelecekteki uzay görevlerinde geliştirilecek teknolojilere de katkı sağlayacak. Deneyi, Türkiye’nin uzaya çıkacak ilk ismi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda F-16 pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı yapacak. Prof. Dr. Balkanlı Özçimen, projeyle ilgili şunları söyledi:

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DÜNYADA İLK OLACAK

“Bu çalışma sadece Türkiye’de değil dünyada bir ilk olacak. Diğer yandan uzun vadede, uzay koşullarına dayanıklı yeni mikroalg türlerinin değerlendirilmesi, uzun süreli uzay görevleri için önemli bir katkı sağlayacak. Kolay yetiştirilebilen ve besin içeriğince zengin olan mikroalgler, uzay yolcuları için gıda olarak kullanılabilecek olmasının yanı sıra hava kalitesini iyileştirme ve atık arıtma gibi birçok alanda uzay misyonuna katkı sağlayabilecek. İnsanların Ay’a veya Mars’a yerleşimi gibi uzun süreli uzay görevlerinin zorluklarından biri, gemiye alınabilecek sınırlı yaşam destek kaynakları. Biz de ‘Kutuplardan Uzaya’ hareketiyle, kutuplar gibi zorlu koşullara adapte olmuş ve bu koşullara dayanıklı mikroalglerin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmesini sağlayacağız.”

Prof. Dr. Balkanlı Özçimen

UZAY YOLCUSU F-16 PİLOTU

- Türkiye’nin uzaya çıkacak ilk ismi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda F-16 pilotu olarak görev yapan Alper Gezeravcı. Hava Harp Okulu’ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde harekât araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı. Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri’nde önemli görevlere ve başarılara imza attı. Yedek olarak açıklanan uzay yolcusu ise ROKETSAN’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisi olan Tuva Cihangir Atasever.