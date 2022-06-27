Türk astronot Konya’dan mı çıkacak

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Türkiye 2023’te aya gitmeye hazırlanıyor. İlk kez bir Türk vatandaşı da uzaya çıkacak. Konya’da da uzun süredir bilim rüzgârları esiyor. 2014 yılında kurulan Bilim Merkezi’nde çocuklar ve gençler deneyler, gözlemler yaparak hem eğleniyor hem öğreniyor. 23-26 Haziran tarihleri arasında yapılan Konya Bilim Festivali de bilimsel etkinlikler, tematik atölye alanları ve eğlenceli sahne gösterileriyle bilim meraklılarına ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ASELSAN KONYA, ROKETSAN, BAYKAR ve TUSAŞ gibi önemli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının stantları ilgi gördü.



AÇILIŞI VARANK YAPTI



Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı 9. Konya Bilim Festivali’nde ilkler yaşandı. Video mapping (haritalama), ışık ve drone gösterileri ziyaretçilerle buluştu. Festival alanında kurulan stantları gezen çocuklar ve gençlerle sohbet ederek, 200 dronun kullanıldığı gösteriyi takip eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Festivale çok yoğun bir katılım oldu. Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey, çocuklarımızın etkinliklere katılmasını sağlamak, onlara fizik, kimya ve biyolojiyi anlatmak. Onları bilimle tanıştırmak. Bir taraftan da milli teknoloji hamlemizin önemli şirketlerini Konyalılarla ve bölgeden gelen insanlarla tanıştırabilmek. Burası Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. Amacımız yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek. Umarım ilk Türk astronot da bizim şehrimizden çıkar” dedi.

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DRONLARIN DANSI

9. Konya Bilim Festivali bu yıl ilk kez düzenlenen birbirinden eğlenceli bilimsel etkinliklere sahne oldu. 200 dronla yapılan gösteri, izleyenlere görsel şölen sundu.

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR

2014’te kurulan Konya Bilim Merkezi’nde çocuklar, bilimle tanışıyor, eğlenerek öğreniyorlar.