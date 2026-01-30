Turizmde yeni hedef: Mersin’in şifalı suları

Haberin Devamı

BN Hotel İcra Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, yeraltı kaynak zenginliği bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada da 7’nci ülke olan Türkiye’nin tesisleşmede ilerlemesi halinde dünya termal turizm pastasından en büyük payı alabileceğini, Mersin’in de bu konuda ilerleme sağladığını belirtti.

Bir grup gazeteciyle Mersin’deki buluşan Narlı şunları söyledi: “Termal turizmin sağlık turizmi içindeki payının artması, konaklama sürelerini uzatarak turizm gelirini artıracak. 2030’da Türkiye’nin turizm gelirini 100 milyar dolara çıkarma hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için, turizmi çeşitlendirerek termal turizmin sağlık turizmi içindeki payını artırmamız lazım. 2030’da termal turizmde 10 milyar dolar gelir elde ederek toplam turizm geliri hedefinin yüzde 10’una ulaşmayı hedefliyoruz. Bu katma değer oranı, aslında çok büyük bir oran. 2024’te 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri hacminin yüzde 4-5 gibi bir rakamı yani 2.4 milyar doları termalden geliyordu. Bunu yaklaşık 4 katın üzerinde artıracak 2030 hedefine, sağlık turizmine hizmet veren BN Hotel olarak Mersin’de önderlik ediyoruz.”