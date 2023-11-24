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Turist ve rehberi kazada öldü: 25 Taylandlı yaralı

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#Denizli#Konya#Kaza
Turist ve rehberi kazada öldü: 25 Taylandlı yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

Denizli’den Konya’ya giden Taylandlı turistleri taşıyan otobüs önce kontrolsüz çıktığı öne sürülen otomobile sonra yol tabelasına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de yaralandı.

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Denizli’nin Çardak ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında Denizli’den Konya’ya Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork’un kullandığı tur otobüsü, kavşakta tali yoldan kontrolsüz çıktığı öne sürülen avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Turist ve rehberi kazada öldü: 25 Taylandlı yaralı

Savrulan tur otobüsü, kavşak içindeki yön tabelasına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Çardak ve Denizli’deki hastanelere kaldırıldı.

Turist ve rehberi kazada öldü: 25 Taylandlı yaralı

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Başına aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan tur rehberi Mehmet İlhan (31) ile Taylandlı turist Suwıcha Yamsuk (50) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 25 Taylandlı turist yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. Yaralı 2 Türk’ün ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otomobil ve tur otobüsü çekicilerle kaldırıldı.   

 

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#Denizli#Konya#Kaza

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