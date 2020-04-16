Turgut Özal kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Turgut Özal'ın hayatı ve biyografisi

1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 27. yıl dönümünde anılıyor. 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kuran ve ANAP genel başkanlığı yapan eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte, Turgut Özal'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

TURKUT ÖZAL'IN BİYOGRAFİSİ

Halil Turgut Özal 13 Ekim 1927'de Malatya'da dünyaya gelmişti. 17 Nisan 1993, Ankara'da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı. Bundan önce, 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Turgut Özal cumhurbaşkanlığı görevi sürerken vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından, görevi başında vefat eden ikinci Cumhurbaşkanıdır.

43. Türkiye Hükümeti döneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ile DPT Müsteşar Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Bülend Ulusu tarafından kurulan hükûmette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1982 yılında bu görevinden istifa etmiştir ve 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurmuştur. 1983 genel seçimlerde 45. hükümeti kurarak başbakan olmuştur. 1985 yılında yapılan kongrede tekrar ANAP genel başkanı seçilmiştir. 1987 seçimlerinde 47. hükümeti kurarak tekrar Başbakan olmuştur.

Turgut Özal, 1989 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Özal, 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etmiştir.