Turgut Altınok: Ankara’da işsizlik problemi kalmayacak

Haberin Devamı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok; Kars, Ardahan, Iğdır (KAI) hemşeri buluşması programında dernek üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Altınok; Kars, Ardahan ve Iğdır’a da hizmet ettiklerini söyleyerek “Kars Belediye Meclisi Altınok’u fahri Karslı ilan etme kararı aldı. Anahtarı da yıllar önce bana vermişti. Hizmetlerimiz devam ediyor; en son Arpaçay’a su getirdik, on üç buçuk kilometre. Keçiören Belediyesi olarak Digor’a taş gönderdik; insanlarımız çamurda yaşamasın, ayağı çamura değmesin diye. Böylece hizmetlerimiz sadece Keçiören’de değil, Ankara’da değil, Türkiye’mizin her köşesinde. Keçiören’de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Eser bırakabildin mi? Hizmetler bırakabildin mi? Gönüllerde bir sevgi bırakabildin mi? Gök kubbede bir hoş sela bırakabildin mi? İşte bunların tamamı Altınok’ta var. Keçiören’i bir gecekondu şehrinden bir dünya şehri yaptık. Keçiören’i bir turizm kenti yaptık. Dolayısıyla vakit Ankara vaktidir. Memleketimiz Kars, Ardahan, Iğdır ama Ankara’da memleketimizdir. Yaşadığımız başkentimizdir. Ankara, devletimizin, cumhuriyetimizin kalbidir. Dolayısıyla Ankara’mızı hak ettiği hizmetlerle buluşturma zamanıdır" dedi.

Haberin Devamı

‘MİLYONLARCA TURİSTİN GELMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

İşsizlik problemini çözeceklerini söyleyen Altınok, “Sosyal yardımları artıracağız ama bununla beraber organize sanayi sitelerini hayata geçirmek suretiyle Ankara’da işsizlik problemi kalmayacak. Dünyada dört tane ana turizm dalı vardır; deniz, kayak, tarih ve bir de fuar turizmi vardır. Fuar, bu dört turizmin arasında ülkelere, şehirlere en çok para bırakan fuar turizmidir. Ankaralılar bize vekaleti 31 Mart’ta tevdi etti. Bir yıl içerisinde fuar merkezimizi hizmete açacağız. Binlerce insanımıza iş, Ankara’ya da milyonlarca yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

​‘ANKARA’YI METRO AĞLARIYLA DONATACAĞIZ’

Ulaşımın Ankara’da ciddi bir problem olduğunu söyleyen Altınok “Otobüs duraklarında insanlar bekliyor. Etimesgut’ta da otobüslerle giden gelenlerin en büyük probleminin başında ulaşım var. Bağlıca metrosunu yapacağız, Etimesgut’a bağlayacağız. Korudan başlayacağız, Bağlıca metrosunu Etimesgut’a, daha sonra Eskişehir yolu, İstanbul yoluna bağlayacağız. Ankara’da ciddi bir trafik problemi var. Metro yapılmazsa, yeni bulvarlar yapılmazsa iki, üç sene sonra Ankara’nın trafiği yaşanmaz bir çile haline gelecek, İstanbul’u geçecek. Ankara’yı metro ağlarıyla donatacağız. Spor, sanat, kültür, bilim merkezleri, teknoloji merkezleri, gençlik merkezleri, kreşler ile şehrimizi donatacağız” diye konuştu.