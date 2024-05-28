Türbülanslardaki artışın sebebi: Küresel ısınma

Haberin Devamı

Katar’ın başkenti Doha’dan, İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden Katar Havayolları’na ait uçak, Türkiye üzerindeyken türbülansa girdi. 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı. Yapılan açıklamada, “İnişin ardından, uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesi sonucunda uçakta bulunan 6 yolcu ve mürettebattan 6 kişi yaralandı. Sekiz yolcu daha sonra hastaneye kaldırılmıştır” denildi.

‘TÜRBÜLANSIN HEM SAYISI HEM ŞİDDETİ ARTTI’

Son zamanlarda uçuşlarda yaşanan türbülansların artmasını NASA’da iki ayrı türbülans projesinde çalışan CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’e sorduk. Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi: “Türbülansın mayası rüzgârdır. Sıcaklık farkları nedeniyle rüzgârın aşağı doğru ya da yukarı doğru dikey hareketine türbülans denir. Uçağı aşağı indirir, yukarı çıkartır, sallar. Sıcaklık farkları rüzgârın şiddetini arttırıyor. Sıcaklıklar küresel ısınmaya bağlı artıyor. Son zamanlarda 1.5-2 derece sıcaklıklar arttı. Dolayısıyla atmosferde yukarı seviyelerdeki bu türbülanslarda küresel ısınmanın etkisiyle hem şiddetinde hem de frekanslarında (sıklıklarında) artış yaşandı. Diyelim ki İstanbul’dan bindik Katar’a gidiyoruz. Eskiden olsa 3 tane yakalanırdık, şimdi diyelim 5 taneye yakalanırız. Hem sayısı hem şiddetleri arttı. Buradaki tüm mesele kemer takmaktır. Türbülansların tahmini çok doğru yapılıyor. Havaalanlarındaki meteoroloji istasyonları bu türbülanslar için kurulmuştur. Pilotlara hizmet için. Pilotlar uçuşa geçmeden önce meteoroloji istasyonuna gidip sorar, türbülans haritasını alır.

Haberin Devamı

‘OTURURKEN KEMERLER TAKILI OLMALI’

Nerelerde türbülans olacağını bu yüzden bilir pilot. Bu yüzden de 5-10 dakika önce kemerlerinizi bağlayın uyarısında bulunur. Eğer pilotun kurallarına uyarsanız, pilot da nerede türbülans olduğunu gösteren haritayı aldıysa meteorolojiden, size hiçbir şey olmaz. Yeter ki yerlerinizde oturun kemerinizi takın. Yaralananlar hep kemeri bağlı olmayanlar. En güvenilir ulaşım aracı uçaktır.”