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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

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Tunceli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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TUNCELİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde törenle anıldı.

Valilik önünde düzenlenen törene Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Ardından okunan İstiklal Marşı'yla birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Törenden sonra Anafatma Anaokulu'nda öğrencilerin hazırladığı Atatürk konulu resim sergisi gezildi.

Tuncelide 10 Kasım Atatürkü Anma Günü

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