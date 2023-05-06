Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması

Güncelleme Tarihi:

#Kakava#Tunca Nehri#Edirne
Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 08:25

Edirne'de 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin 2'nci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Haberin Devamı

Kentte her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlar ve yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kâğıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.

Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması



‘İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜYORUM’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tunca Nehri'ne çelenk bırakma etkinliği öncesi gazetecilere konuştu. Gürkan, "Edirne’de ilk kez bir organizasyonda bu kadar kalabalık görüyorum. Dün bana iletilen rakamlar 120 bin civarında ziyaretçinin Edirne’ye geldiği. 1 yıl öncesinde zaten tüm otellerimiz doluydu. Sadece oteller değil; diğer konaklama birimleri, misafirhaneler. Dün gece Sarayiçi’nde binlerce insan çadırlarda, arabalarında konakladı. Biz de nelere ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Seneye daha derli toplu bir organizasyon olacak. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız" dedi.

Kakava şenlikleri için İzmir’den gelen Özlem Oktay, "Çok eğlendik. Çok eğlenceli, keyifli. Gece, gündüz eğlence, hoş bir ambiyans. İyi ki gelmişiz. 04.00’te geldik buraya. Gece de ateş yakılırken eğlencelere geldik. Çok keyif aldık. Dileğimizi diledik, ağaca astık. Tunca Nehri’ne dileklerimizi attık. Çok coşkulu. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. 

Roman vatandaşlardan Çiğdem Örs de "Şimdi Hıdırellez’i kutluyoruz. Hıdırellez’in asıl amacı, Hızır Aleyhisselam’ın geldiğine inanıyoruz. Onun duaları var, okursanız gelir. Ağaç dalı da baharı anlatıyor, koparıyoruz. Bütün gençler bahar geldiği için gece eğleniyor. Yazı, baharı kutluyorlar. Romanların bayramı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kakava#Tunca Nehri#Edirne

BAKMADAN GEÇME!

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

Çocuklarını torunlarını büyüttü, şimdi dünyayı geziyor: 73 yaşında 50’den fazla ülke… ‘Kanser beni yenemez, o Japonya’ya gidilecek’

#Seyahat
ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles