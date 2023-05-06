Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması

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Kentte her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlar ve yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kâğıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.