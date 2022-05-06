Tunca Nehri kenarında kakava kutlaması

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Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava Hıdırıllez Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlarla kentte gelen yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesini dileyenlerin de dilek ağacına maskelerini bağladığı görüldü.

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