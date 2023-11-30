Tunç: Fon dolandırıcılığında yargı en doğru kararı verecek

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Bakan Tunç, gizli fon dolandırıcılığı ile ilgili soru üzerine, “Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

- Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet suçlarında kadının beyanının yok sayıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine de şöyle konuştu: “Muhalefetin konuları çarpıtarak, sanki kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir zafiyet varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Çarpıtmadan ibaret. Özellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesinin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derece kararlı olduğumuz, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar, bizim kırmızı çizgimiz. Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç alemi yok. O cümle kanıta dayalı politika üretmenin bir yönetişim tabiri olduğunu özellikle saha analizleri, istatiksel verilerle alakalı bir konu olduğunu herkes biliyor. Kadına şiddet olaylarındaki delillerle, oradaki cümlenin hiçbir ilgi ve alakası yok.”