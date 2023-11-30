×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Tunç: Fon dolandırıcılığında yargı en doğru kararı verecek

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#AK Parti#Fon Dolandırıcılığı
Tunç: Fon dolandırıcılığında yargı en doğru kararı verecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  AK Parti Meclis grup toplantısı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Bakan Tunç, gizli fon dolandırıcılığı  ile ilgili soru üzerine, “Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır”  dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

- Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet suçlarında kadının beyanının yok sayıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine de şöyle konuştu: “Muhalefetin konuları çarpıtarak, sanki kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir zafiyet varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Çarpıtmadan ibaret. Özellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesinin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derece kararlı olduğumuz, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar, bizim kırmızı çizgimiz. Oradaki bir cümleyi çarpıtmanın hiç alemi yok. O cümle kanıta dayalı politika üretmenin bir yönetişim tabiri olduğunu özellikle saha analizleri, istatiksel verilerle alakalı bir konu olduğunu herkes biliyor. Kadına şiddet olaylarındaki delillerle, oradaki cümlenin hiçbir ilgi ve alakası yok.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#AK Parti#Fon Dolandırıcılığı

BAKMADAN GEÇME!