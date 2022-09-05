Tuba 17.500 km yol katetti

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Son olarak İtalya’nın Lecce şehri açıklarında olan 25-30 yaşlarındaki Tuba’nın yolculuğu sırasında rotasını gösteren harita 7 milyon 330 bin kişi tarafından görüntülendi. DEKAMER’in sosyal medyadan yaptığı açıklamada Tuba için “3 yıl, 17.500 km yol ve halen devam eden yolculuk. Tuba 3 yıl önce denize kavuşmuştu! Şimdiye kadar haritası yaklaşık 7 milyon 300 bin kez izlenen, yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla beklediğimiz Tuba, bizim beklentilerimizin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlediğimiz kaplumbağa oldu. Dalyan’a yuva yapmaya döneceği günü heyecanla bekliyoruz” denildi.