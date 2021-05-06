Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülünün sahibi oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Konseyi'nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri' bu akşam sahiplerini buldu. Troya Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu.



Troya Müzesi'nin hemen ardından aynı kategoride '2021 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü' Odunpazarı Modern Müzesi'nin oldu. Tebrikler Troya, tebrikler Odunpazarı Modern Müzesi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada '2021 Silletto Ödülü'nü aldı" ifadelerine yer verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara