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Tribün lideri öldürüldü

#Kasımpaşaspor#Yüksel Ustahüseyin#Cinayet
Tribün lideri öldürüldü

Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin (47), silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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İstanbul’da elektrikçi Yüksel Ustahüseyin (47) Kasımpaşa’nın tribün liderlerindendi. Geçen cumartesi günü öğleden sonra polis tarafından yapılan üst aramasında üzerinde ruhsatsız bir tabanca bulundu. Tabancaya el konulurken kendisi serbest kaldı. Ustahüseyin akşam saatlerinde yolda yürürken bir motosiklet ve bir otomobil yanına yaklaştı. Her iki araçta bulunanlar Ustahüseyin’e silahla ateş açarak kaçtı. Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri, cinayetin ardından bölgede çok sayıda olaya karışan B.B. ve S.S. adlı kişilerin aralarında yaptıkları görüntülü bir görüşmeyi, S.S.’nin sosyal medya hesabından ‘intikam alındı’ notuyla paylaştığını tespit etti. Polis, adreslere düzenlediği baskınlarda B.B. ve S.S.’yi bulamadı. 

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#Kasımpaşaspor#Yüksel Ustahüseyin#Cinayet

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