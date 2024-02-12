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Trafikte dehşet anları: Otomobilin önünü kesip yumrukladı

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#Maltepe#D-100#Trafik
Trafikte dehşet anları: Otomobilin önünü kesip yumrukladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:28

Maltepe D-100 Karayolu'nda eşi ve bebeği ile birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile tartıştı. Motosikletlilerden biri, otomobilin önünü kesti. Motosikletinden inen sürücü, otomobilin aynasını ve camlarını yumrukladı. Otomobil sürücüsü bir yandan polisi ararken bir yandan da o anları cep telefonu ile kaydetti.

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Olay, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde eşi ve arka koltuktaki bebeği birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü, iki motosikletli ile yol verme nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine 34 FHU 520 plakalı motosikletin sürücüsü, otoyolda seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Trafiği tehlikeye atarak motosikletinden inen sürücü, otomobilin aynasını ve camlarını yumruklamaya başladı. Diğer motosiklet sürücüsü ise saldırgan sürücüyü uzaklaştırmak istedi. Otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kaydederken bir yandan da polisi aradı. Otomobili yumruklamaya devam eden motosikletliye polisi çağırdığını söyledi. Saldırganın yumruklamaya devam etmesi üzerine sürücü, otomobiliyle hızla uzaklaştı.

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O ANLAR KAMERADA

Motosikletlinin otomobili yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda akan trafikte motosiklet sürücüsü, otomobilin önünü kesiyor. Daha sonra otomobile yaklaşıp aynalarını ve camlarını yumrukluyor. Sürücünün "Benim çocuğum var" dediği duyulurken eşi de polisin geldiğini söylüyor. Saldırgan otomobili yumruklamaya devam ederken sürücü hızla uzaklaşıyor.

Trafikte dehşet anları: Otomobilin önünü kesip yumrukladı

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#Maltepe#D-100#Trafik

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