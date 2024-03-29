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Trafik magandalarına ceza yağdı

Güncelleme Tarihi:

#TEM#Beyoğlu#Maltepe
Trafik magandalarına ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:00

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplamda 48 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.

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- Beyoğlu, D -100 karayolu Haliç yönünde önceki gün öğle saatlerinde siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen ve makas atmaya devam eden otomobil sürücüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. 17 bin 18 lira idari para cezası uygulanan sürücüler Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

- Maltepe Başıbüyük yolunda 23 Mart Cumartesi günü, ters istikamette ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren cip sürücüsü H.H.’ye toplamda 7 bin 819 lira para cezası uygulandı. Sürücü H.H., Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

- Beyoğlu, D -100 karayolu Okmeydanı mevkisinde bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Sürücü R.P.B.’ye toplam 14 bin 844 lira idari para cezası uygulandı, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

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- TEM otoyolu İstoç mevkisinde otomobiliyle makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye düşüren Sürücü Y.A.’ya, 8 bin 509 lira idari para cezası uygulandı. ◊ Gamze ŞİMŞEK / DHA

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#TEM#Beyoğlu#Maltepe

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