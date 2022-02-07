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Trabzon'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

#Koronavirüs#Salgın#Trabzon
Trabzonda yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Trabzon'da çeşitli hastanelerde uygulanmaya başlandı. Kentte sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar aşı olmak için hastanelere başvurdu.

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İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Turkovac aşı randevularının cumartesi gününden itibaren açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Turkovac Türk aşısı olarak hizmete sunulmuş oldu. Daha önce biz faz 3 çalışmasında rol almıştık. Trabzonspor formaları vererek işi renklendirmiştik. Vatandaşlarımızın duyarlılığını bir nebze oluşturmuştuk. Vatandaşlarımız duyarlı olarak aşı randevusu aldılar. Bugün de aşılar yapılmaya başlandı. Umutluyuz 2 tane aşımız vardı. Bunun yanına Turkovac Türk aşısı eklendi. Bu kadar aşıdan sonra insanların Covid olmayı istemeyeceklerini umut ediyoruz. Aşıyla birlikte kendilerini koruyacaklarının beklentisindeyiz. Son yapılan çalışmalara göre sayın bakanımız bunu duyurmuştu, Sinovac’tan daha etkin olduğu görüldü. Çalışmalar bunu doğruladı. Gönül rahatlığıyla her bir insanımızın Turkovac aşı yaptırması bizim arzu ve beklentimiz.”

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‘0-4 YAŞ GURUBUNDA DA HASTALARIMIZ VAR’

Yoğun bakımlarda her yaştan hastanın olduğunu ifade eden Usta, şöyle devam etti:

Trabzon, vaka artışlarıyla birlikte Karadeniz Bölgesi ile birlikte hep yukarılarda seyrediyor. Yine binin üzerinde vakalarımız var. Henüz aşağıya doğru yönelmedi. İnşallah İstanbul’da olduğu gibi bizim de vaka sayılarının aşağıya doğru inmesini bekliyoruz. Bu sabah itibarıyla vaka sayılarına baktığımızda, 0- 4 yaş gurubunda da hastalarımız var. Bu 8 hastanın 4’ü yoğun bakımda yatıyor. 55 yaş üzeri yüzde 75 vakamız var. 40-50 yaş gurubunda 22 hastamız var. İnsanlar her yaş gurubunda hasta olabiliyor. Dolayısıyla herkesin kendisini koruması gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız. Aşı hakkı olan her vatandaşımızın aşısını olarak bu illetten ülkemizi, vatanımızı milletimizi kurtarmalarını bekliyorum. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok yoruldu. Tam 2 yıl geçti. Bu süreç içerisinde her gün neredeyse 100 sağlık çalışanımız Covid testi pozitif olarak görev dışı kalıyor. Vatandaşımızdan istirhamımız bu aşı olayında duyarlı olsunlar.”

‘TURKOVAC'I BEKLEDİM'

Turkovac aşısını beklediğini belirten Ahmet Köken, “Sağlık Bakanımız yerli aşının çıkacağını sürekli söylüyordu. Onun için hiç aşı vurulmadım Turkovac aşısını bekledim. Bugüne nasip oldu. Randevu sistemine kayıt yaptırdım. Aşımı yaptırdım çok şükür. Bu süreci yerli aşımızla birlikte atlatırız” diye konuştu.

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Ayşe Turan ise, “2 aydır yerli aşıyı bekliyordum. 2 tane BioNTech vurulmuştum. Herkes gelip aşısını vurulsun. Yerli aşımızı gönül rahatlığıyla vurulalım” ifadelerini kullandı.

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