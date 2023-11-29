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Trabzon'da kargo şubesinde ateş açan şüpheli tutuklandı

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#TRABZON#Kargo Şubesi#Silahlı Saldırı
Trabzonda kargo şubesinde ateş açan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 15:23

Trabzon’da Yasin A. (33), oturduğu binanın altındaki kargo şubesi çalışanlarıyla tartışıp, tabancayla 7 el ateş etti. Firma çalışanları yara almazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Toklu Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı’nda meydana geldi. Oturduğu 4 katlı binanın girişinde bulunan kargo firmasının şubesine elinde tabancayla inen Yasin A., apartmana giriş çıkışta sorun yaşandığını öne sürüp, personelle tartıştı. Firmanın önünde, kargo paketlerinin bulunduğu çuvala tekme atan şüpheli, silahla içeride müşterilerin de bulunduğu şubede rastgele 7 el ateş etti.

Trabzonda kargo şubesinde ateş açan şüpheli tutuklandı

Kargo personeli kurşunların hedefi olmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Bir süre uzaklaştığı şubeye yeniden dönen şüpheli, burada silah doğrulttuğu kargo personeli Resul Y.'nin de boğazını sıkmaya çalıştı. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerin araya girmesiyle tabancası ile bölgeden ayrılan Yasin A., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan olay, şubenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Yasin A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘Silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.

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#TRABZON#Kargo Şubesi#Silahlı Saldırı

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