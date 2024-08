Toprak rekora hazırlanıyor

Haberin Devamı

Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu bu sezon başında, geçtiği BMW Rokit ile organizasyonun adeta tozunu atıyor. Üst üste 10 yarış kazanarak şampiyonayı domine eden ve liderlik koltuğunda oturan Red Bull sporcusu, Portekiz’de 10-11 Ağustos’ta yapılacak ilk yarışı kazanırsa üst üste 11’inci zaferini elde ederek Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’ya ait rekora ortak olacak. 2. yarıştan zaferle ayrılması durumunda ise yeni rekorun sahibi olacak.

Aslında Toprak’ın bu başarısı hiç de tesadüf değil. Şubat ayında Hürriyet’e verdiği röportajda daha önce önemli başarıları bulunmayan BMW’nin kahramanı olmak istediğini belirten milli sporcu bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Şimdi 5 ay sonra bu kez şampiyona lideri olarak Toprak Razgatlıoğlu ile yeniden bir araya geldik. Biz sorduk, Red Bull sporcusu Toprak da bu kadar kısa sürede nasıl yeni takımına uyum sağladığını, sezonu, bu sezonki ve sonraki yıllardaki hedeflerini anlattı.

EN ÖNEMLİ ŞEY HEDEF

* Üst üste 10 zaferle deyim yerindeyse Dünya Superbike Şampiyonası’nın tozunu atıyorsun... Bu başarının sırrı nedir?

Bu sene bizim için çok önemli bir seneydi. BMW ile anlaştıktan sonra herkese aslında bir şey kanıtlamamız gerekiyordu. Belki de işin sırrı burada; farklı bir hedef peşinde koştuğumuz için. Benim için en önemli şey hedef. Büyük bir hedefimiz olduğu için, o hedefi de insanlara kanıtlamamız gerektiği için böyle başarılar elde etmeye başladık diye düşünüyorum.

* Hürriyet olarak seninle şubatta röportaj yaptığımızda BMW’nin kahramanı olmak istediğini söylemiştin. Yeni takımınla nasıl bu kadar kısa sürede uyum sağladın?

2020’de ilk olarak bir takım arkadaşıyla çalışmıştım yani fabrika takımında yarışmıştım. Her sene kazandığınız tecrübe ile de daha rahat olmaya başlıyorsunuz. Yeni bir takıma geçtikten sonra başarılar art arda geldikten sonra içeride daha rahat olmaya başlıyorsunuz. Diğer türlü diken üstündesiniz. Çünkü yeni bir challenge ve herkesi bir şey ispatlamanız, başarı elde etmeniz gerekiyor. Başarılar geldikçe içerideki insanlarla da daha rahat sohbet etmeye başlıyorsunuz. Özgüveniniz de artıyor.

‘MUTLULUK BAŞARI GETİRİYOR’

Buraya gelip 10. olduktan sonra ben içeride başımı kaldıramazdım. Başarılarla hem bana özgüven geldi hem de içeride daha sıcak bir ortam oluştu. Herkes çok mutlu, ben çok mutluyum. Aslında bu mutluluk da bize başarı getiriyor. İnsanlar mutlu, içeride herhangi bir kavga yok. Her hafta başarı geliyor. Takım daha çok çalışmaya başladı. Bu şekilde takımı gördükçe ben de antrenmanlarda daha çok üzerine düşüyorum. Bununla birlikte takım çalışması oluyor ardından da başarı geliyor.

‘BAŞARI DİĞER TAKIMLARIN CANINI SIKIYOR’

* BMW’yi ilk dünya şampiyonluğu yapma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun. Sezonun geri kalanı için hedefin ve düşüncelerin neler?

İnşallah bu 1.’likler böyle devam eder. Çünkü BMW ile her yarış hafta sonu yeni rekorlar kırıyoruz. Tabii ki bu bizim için büyük mutluluk verici bir olay. Ancak diğer takımlara baktığımızda herkes gerçekten çok sinirli. Çünkü BMW ile çok farklı bir seviyeye çıktık. Motorumuz hızlı, virajlarda motoru geliştirdik ve her çıktığımız yarışta başarı elde ediyoruz. Artık diğer takımların canını sıkmaya başladık. Onlar da artık ‘Toprak’ın kullandığı motorda ekstra ne bulabiliriz’in peşine düşmeye başladılar.

‘EN İYİ MOTOR EN HIZLI MOTOR’

Tabii ki normal karşılamak gerek. Ducati bakıldığı zaman şu an padokta en hızlı motor. 2019’dan beri inanılmaz başarılar elde ediyorlar. 2019’dan bu yana biz hiçbir şekilde Ducati’ye ses etmedik. Artık biliyoruz; en iyi motor en hızlı motor. Biz kendi markamıza bakıyoruz. Kendi markamız iyi bir motor üretmeli ki orada bir çekişme, mücadele yaşansın. Ama kendi markamız motor yapmadığı için gidip de Ducati’yi yavaşlatma ya da şikâyet etme gibi bir durum çok saçma geliyor bana. Ducati şimdi bizlerin düşündüğü şeylerin aynısını şimdi BMW’ye yapmaya çalışıyor. Bunu anlayabiliyorum; kazanmaktan daha çok kaybetmeye başladılar. Bu normal, kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

‘ARAYI AÇINCA SIKICI OLABİLİYOR’

Ama ben çok mutluyum grubumdan, açık ara yarış kazanıyoruz. Puanıma bakıyorum, yarış sonunda da İstiklal Marşı’mızı okutuyorum. Benim için en büyük mutluluk veren olay bu. Yarışlar bazen de çok sıkıcı olabiliyor. Arayı açıp gittikten sonra kamera bile sizi göstermiyor. İzleyenler, bizi takip edenler kusura bakmasınlar bu sene böyle idare edelim diyorum. Bir an önce şampiyon olmamız gerekiyor.

TOPRAK SONRAKİ HEDEFİNİ DE AÇIKLADI: MOTOGP’DE ŞAMPİYONLUK HAYALİMİN ÖTESİNDE

* MotoGP’de yarışan Pedro Acosta seni takip ettiğini belirterek “Kesinlikle tarihteki en yetenekli sürücülerden biri” dedi. Bu yorumla ilgili olarak düşüncelerin nelerdir?

Pedro Acosta da çok yetenekli bir pilot. MotoGP’ye bu sene geçti ve birçok yarışta podyum yaptı. Gerçekten çok hızlı bir pilot. Benimle ilgili sözlerine teşekkür ederim. BMW bugüne kadar 10. olan, 8. olan bir takımdı. Biz bu sene bambaşka bir seviyeye çıktık. Hem BMW hem ben... Aslında bu ‘win win’ gibi oldu. İnşallah bunu Dünya Şampiyonu olarak taçlandırırız. Çünkü hedef bu bizim için.

‘BİZ MÜTEVAZI KALALIM’

Bu sene en büyük hedefim 12. kez 1. olmak, ondan sonra da Dünya Şampiyonluğu’na odaklanmak. Tabii ki birçok pilot bizim hakkımızda konuşmaya başladı. Belki ‘En iyisi’ demezler ama ‘Çok yetenekli’ derler. Ben de kendimi en iyi olarak görmüyorum. Çünkü birçok sporcu var, birçok Dünya Şampiyonu var. Biz mütevazı kalalım.



Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da MotoGP’ye geçeriz ve MotoGP’de de bir Dünya Şampiyonluğu mücadelesi veririz. Ki MotoGP Dünya Şampiyonluğu benim hayalini kurduğum bir şey bile değil. Ben bu spora başlarken MotoGP benim için hayalimin ötesinde bir şeydi. Şimdi MotoGP’ye istediğim zaman gidebilecek bir pozisyondayım. İnşallah oraya gider ve bir de Dünya Şampiyonu olursak ben hayal etmediğim şeyleri gerçekleştirmiş olacağım. Bakalım şu an her şey çok güzel gidiyor. Seneye de Superbike’tayız. MotoGP’de de elimizden geleni yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz.

HEDEFE ODAKLANDI

* Portekiz’de ilk yarışı kazanırsan üst üste 11’inci zaferini elde ederek Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’ya ait rekora ortak olacaksın. Bu sende bir baskı yaratıyor mu yoksa ekstra motive mi ediyor?

Bu beni ekstra motive ediyor. Şu an 1. olmam gereken 2 yarış daha var. Portekiz’deki ilk yarışta 1. olmamız ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista’nın üs üste 11 yarışlık rekoruna ortak olmamız lazım. Hemen ardından kısa yarışta da hemen 1. olmam gerekiyor ki yeni bir rekor kıralım. Ben şu an tamamen yeni rekora odaklandım. Tabii ki de motor sporlarında her şey olabilir; düşebiliriz, teknik problem yaşayabiliriz. Ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp o rekoru kırmaya çalışacağız. Şampiyonluktan daha çok, üst üste 12 yarış kazanma rekorunu hedef koydum kendime. İnşallah onu elde ederiz.





‘YARIŞ SONRASINDA YAPTIĞIMIZ ŞOVLARA DEVAM EDECEĞİZ’

AMACIMIZ EĞLENMEK

* İNGİLTERE’de yarışın ardından polisin sana hız cezası yazdığı bir mizansen söz konusuydu. Çekya’da ise zaferini tavla oynayarak kutladın. Bu mizansenler nasıl ortaya çıkıyor. Sonraki yarışlarda yeni sürprizler görecek miyiz?





SIRA PORTEKİZ’DEKİ ŞOVDA

Bunlar tamamen kendi düşüncemizle oluşuyor. Ben özellikle kafa yormaya başladım bu sene. Yüzde 90’ı benden çıkıyor ama orada bunu yaptığımız ağabeylerle biraz değiştirebiliyoruz. Çekya’daki yarış sonrasında kullandığımız tavlayı Almanya’dan getirttik. Bizim bir itfaiyeci ağabeyimiz vardı İngiltere’de. O da yanında polis kıyafetleri falan getirmiş. ‘Süper, ağabey bana sen şimdi ceza yazacaksın. Beni durduracaksın, böyle sinirlir sinirli, tam bir Avrupa polisi gibi el kol hareketleri yapıp bana ceza yazacaksın, sonra ben gideceğim’ dedim. Bu şekilde her hafta sonu düşünüyoruz. Şimdi Portekiz’de ne yapalım diye bir düşünceye kapıldık. Biraz daha dozunda bir şeyler yapmayı istiyoruz. Portekiz’e ne yapabiliriz diye düşünüyoruz.