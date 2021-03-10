Topbaş’ın adı Yenikapı’da yaşatılacak

İBB Meclisi’nin bu ayki ilk oturumunda tüm grupların ortaklaşa verdiği teklif doğrultusunda, meclis üyelerinin oybirliğiyle geçen karara göre, Topbaş’ın belediye başkanlığı döneminde inşa ettirdiği Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı’nın adı, ‘Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ olarak değiştirildi. Oybirliğiyle kabul edilen karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valiliği’nin onaylarının ardından yürürlüğe girecek.