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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Topbaş’ın adı Yenikapı’da yaşatılacak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Topbaş’ın adı Yenikapı’da yaşatılacak

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın adı Yenikapı’da yaşatılacak.

İBB Meclisi’nin bu ayki ilk oturumunda tüm grupların ortaklaşa verdiği teklif doğrultusunda, meclis üyelerinin oybirliğiyle geçen karara göre, Topbaş’ın belediye başkanlığı döneminde inşa ettirdiği Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı’nın adı, ‘Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’ olarak değiştirildi. Oybirliğiyle kabul edilen karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valiliği’nin onaylarının ardından yürürlüğe girecek.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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