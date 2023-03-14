TOGEMDER’de yardım mesaisi

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İlk günden beri deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri gönderdiklerini, deprem nedeniyle başka illere göç eden insanların da artık yavaş yavaş köylerine dönmeye başladıklarını hatırlatan Satır, depremzedeler için yaptıkları çalışmaları söyle anlattı:

ŞALVAR TALEBİ BÜYÜK

“Hazırladığımız paketlerde kuru gıda dışında kahvaltılık, sahurda da kullanılabilecek ürünler paketliyoruz. Onursal başkanımız Emine Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine deprem bölgesinde bulunan kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin ellerindeki ürünleri satın almaya, üretimlerine devam ettirmeleri için ihtiyaçları olan malzemeleri, makineleri temin etmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerin bize gönderdiği kumaşı, deprem bölgesindeki kadınlarımızın, tarlada çalışırken, çadır kentte yaşarken, mahremiyet anlamında kullanışlı olan şalvar gibi yöresel giysileri de kendi personelimiz dikiyor. Bizden bunlar ciddi şekilde talep ediliyor. İçerisine kadın çamaşırı, temizlik malzemesi, hijyen malzemesi, çorap, başörtüsü, yemeni, erzaklarını da koyarak deprem bölgesine ulaştıracağız.”