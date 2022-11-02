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Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan torbacı, kaçamadan yakalandı

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#Torbacı#Adana#Tişört
Tişörtünde ‘Kaçış’ yazan torbacı, kaçamadan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:06

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mehmet A. (34), polis tarafından suçüstü yakaladı. Tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çeken Mehmet A., adli kontrolle serbest kaldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.’yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.’nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.’nın tişörtündeki ‘Kaçış’ anlamına gelen İngilizce ‘Escape’ yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Torbacı#Adana#Tişört

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