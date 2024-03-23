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Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı

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#Timur Cihantimur#Bülent Cihantimur#Eylem Tok
Timur Cihantimurun babası Bülent Cihantimur, gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 11:13

İstanbul Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.

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Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kaza sondası 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı. Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.

Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

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#Timur Cihantimur#Bülent Cihantimur#Eylem Tok

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