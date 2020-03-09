Tett ne demek? Tett kısaltması açılımı nedir? Tett tarihi anlamı

Her gıda ürünün kendine has bir kullanım süresi bulunur. Bu durum içeriğindeki özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Uygun şekilde ve gerekli koşullar altında saklandığı zaman gıda ürünleri kendine ait özelliklerini korur. Tabii bu özelliklerin korunması için belli bir süre yer almaktadır.

TETT Ne Demek?

Türkçe anlamı üzerinde TETT ‘’Tavsiye edilen tüketim tarihi’ olarak bilinmektedir. Bu durum Sağlık Bakanlığı bünyesinde her ürün için son kullanım tarihini kapsamında eklenmektedir. Bu konuda son tüketim tarihi STT ile karıştırılmaması gerekir. Zira TETT herhangi bir gıda ürününün uygun koşullar altında saklandığı zaman, özelliklerini korunduğuna dair bir tarihi anlatır. Yani bu tarih içerisinde tutulduğu zaman ürün TETT tarihine kadar tüketilmektedir.

TETT Kısaltması Açılımı Nedir?

İngilizce kökenli olarak Türkçeye giren bu anlam, TETT kısaltması ile gıda ürünleri için uygun koşullardaki son tüketim tarihine göstermektedir. Türkçe olarak anlamı ise ‘Tavsiye edilen tüketim tarihi’ olarak geçer. Bu anlam üzerinden her ürünü değerlendirebilir ve uygun koşullarda saklayabilirsiniz. Doğru koşullar altında muhafaza ettiğiniz zaman tavsiye edilen tüketim tarihine kadar kullanmanız mümkün.

TETT Tarihi Anlamı

TETT tarihi anlamı kısaca, doğru koşullar altında saklanan bir ürünün tavsiye edilen son tüketim tarihi olarak geçmektedir.