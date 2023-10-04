'Teröre karşı durmak temel görevimiz'

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Seçimden sonraki katılım ve coşku yönünden “sönük” grup toplantılarının aksine dünkü toplantı Kılıçdaroğlu’na moral verdi. Konuşması sırasında sık sık ayakta alkışlanan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KURULTAYDA ‘FERMUAR’ SİSTEMİ

Türkiye bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya. Kime sorsanız muhakkak bir derdi var. Hepimiz ortak mücadele vermek zorundayız, ülkemizin huzuru, kalkınması, kadın erkek eşitliği için. CHP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Kadın erkek eşitliğinde CHP olarak bir devrim yapacağız. Kurultaya götürüp eşitliği sağlayacağım, fermuar sistemi gelecek, bir kadın bir erkek. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağım.

GERÇEKTEN SAMİMİ Mİ

Erdoğan, TBMM açılış konuşmasında yeni, sivil, demokratik, güzel bir anayasa yapalım diye konuşma yaptı. Samimi mi, gerçekten adaletten, demokrasiden yana mı? Hapishaneler düşüncesini açıklayanlarla dolu. Anayasanın verdiği insanlık hakkını kullanan birisi hapisteyse bu anayasa askıda demektir. Erdoğan demek ki gerçek anlamda demokratik, sivil bir anayasa istemiyor, kafasında başka şeyler var. Muhalefeti, milleti nasıl kandırırız arayışı içinde. Ama unutma biz diğer siyasi parti gibi senin önünde biat eden kişilerden değiliz. Biz MHP değiliz.

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(İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısı) Bu ülke terörden çok çekti. Teröre karşı durmak hepimizin ortak görevidir. Nereden gelirse gelsin, teröre karşı mücadele etmek bir insanlık görevidir. O nedenle teröre karşı ortak tepki vermek vatandaş olarak hepimizin temel görevlerimizden biridir. Pazar sabahı İçişleri Bakanı’nı arayıp, olayla ilgili bilgi aldım. Öncelikle, ivedilikle müdahale edip teröristlerin amacına ulaşmasını önleyen bütün emniyet mensuplarına teşekkür etmek de görevimizdir. İçişleri Bakanı’na uyuşturucu baronları ve çetelerle yaptığı mücadele dolayısıyla da tebriklerimi ilettim.”

‘ANAYASA’ YANITI: HAKKINI VERMEYENLE NASIL MASAYA OTURACAĞIM

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sivil anayasa çağrısına yanıt verirken şu eleştirilerde bulundu: “Anayasa ‘basın hürdür sansür edilemez, devlet basın hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır’ diyor. Soru şu; devletin bankaları ilanları nereye veriyor? RTÜK, tam bir infaz kurumu. Anayasa’da yürüyüş ve gösteri hakkı var. Cumartesi Anneleri’ne ters kelepçe vuruluyor. Çocuğun hakları, beslenmesi anayasada var ama uymuyorlar. Sen tasarruf diye bula bula o çocukların yemeğini mi buldun, başka bir şeyden tasurruf edemedin mi? Kanun, çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin yüzde biri oranında pay verilir diyor ama hiçbir zaman verilmedi. Sen olan kanuna uymuyorsun, gel beraber demokratik bir anayasa yapılım diyorsun. Anayasa çalışanların sendika hakkı vardır diyor, senin bu hakkını sağlamayanla nasıl masaya oturacağım ben?”

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‘DEĞİŞİMCİLER’ DE EŞLİK ETTİ

Grup Başkanlığını “fiilen” bıraktığını söyleyen Genel Başkan adayı Özgür Özel’in katılmadığı toplantıya gelişinde Kılıçdaroğlu’nu, değişimcilerin iki önemli ismi, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır karşıladı. İstanbul’daki il başkanlığı yarışında rakip adayın arkasındaki isimlerden İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Veli Ağbaba da salonda yer aldı.