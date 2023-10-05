Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın açıklamasını paylaşmıştı... Prof. Dr. Ali Kemal Özcan görevden uzaklaştırıldı

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Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlattı. İdari soruşturma kapsamında Özcan, üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.
Özcan, 2019’daki İBB seçimleri öncesi, çalışma ve kitaplarını inceleyen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine İmralı Cezaevi'nde görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek kendisine verdiğini belirttiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti. (DHA)