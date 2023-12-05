180 günde 502 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya yeni proje Narvas'ı anlattı

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörün bütün uzantılarını vatanımızdan kazıyıp atacağız. FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. İhanet örgütünün tüm üyelerini adalete teslim etmekte kararlıyız.

82'si bombalı eylem olmak üzere 100 terör eylemi engellendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız.

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Yeni projemiz Narvas(Narkotik Vaka Analiz Sistemi) 30 ilde uygulanıyor. Narvas'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9 bin 675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde Narvas'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

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ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Son 180 günde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 132 bin 537 operasyon düzenledik, 15 bin 280 kişi tutuklandı.

Ülkemizde 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen var. Düzensiz göçmenlere yönelik son 180 günde 3 bin 801 operasyon yapıldı. 106 bin kaçak göçmenin sınırdan geçişi engellendi. Teknolojinin hızla geliştiği, internet kullanımının toplumun neredeyse tamamına ulaştığı dijital çağdayız.

Sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik güvenlik güçlerimiz siber vatanda da mücadelesini sürdürüyor. Son 180 günde 55 bin 771 sosyal medya hesapları üzerinde çalışma yaptık. Çocuk istismarı konusunda 431 operasyon düzenlendi 66'sı tutuklandı. TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, çocuk içerikleri üzerinden para sağlayan bin 332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı.

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Kaçakçılıkla mücadelede 14 bin 268 operasyon düzenledik 284 kişi tutuklanırken 427 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca halkımızı sömüren tefecilere de nefes aldırmıyoruz. Hayvanlara yönelik suç işlenen bin 31 olaya müdahale ettik. bin 50 işlem yaptık 4 milyon 200 bin TL ceza kestik.

Kadına şiddetle mücadelede 727 kişi elektronik kelepçe ile takip ediliyor.. 5 milyon 847 bin 414 KADES uygulaması indirildi. Son 1 senede kadına yönelik 97 bin 249 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda maalesef 151 kadın hayatını kaybetti. 99'u tutuklandı 38'i intihar etti. 3 şahıs ise aranıyor.

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6 Şubat depremleri sonrası 340 bin 985 hanemize kira yardımları yaptık. 30 Mayıs'ta başlayan hak sahipliği süreci tamamlandı. Toplam 46 bin konutun teslimi planlanıyor. Konteynerlerde 641 bin 847 vatandaşımız kalıyor. 60 binden fazla enkaz kaldırıldı.