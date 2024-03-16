'Terminal İstanbul' tanıtım töreni... AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak

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Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına dek İstanbul'u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirmek. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un, 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezini hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak" dedi.

Atatürk Havalimanı, terminal binalarının dönüşümü ile dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olması hedeflenen Terminal İstanbul'un Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve girişimciler katıldı. Programa katılan bakanlar ve İBB Başkan Adayı Murat Kurum kısa konuşmalar yaptı.

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"ÜLKEMİZİN İLK YERLİ VE MİLLİ HABERLEŞME UYDUSUNU HAZİRAN AYINDA UZAYA GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. Fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl sonuna kadar 600 bin kilometreye yükseltmeyi planladık. 2028 yılına kadar da bunu 850 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefledik. Bakanlık olarak yerli, milli ve özgün üretime de büyük önem veriyoruz. Bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda yerli ve milli çerçevede ilerlerken, bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık. 5G altyapıları için kritik öneme sahip, 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünlerini geliştiriyoruz. Akıllı fabrika uygulamaları, özel endüstriyel mobil şebekeler, 5G destekli çevrimiçi uzaktan ameliyat gibi, çok sayıda yenilikçi projeye de imza attık. Yerlilik ve millilik anlamında bu yıl atacağımız önemli bir adım da Türksat 6A'dır. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunu Haziran ayında uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor" diye konuştu.

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"TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ, SON 3 YILDA 4 MİLYAR DOLARA YAKIN YATIRIM ALDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa ettiğimiz teknoloji girişimciliği ekosistemi, gelecek adına umut kaynağımız. Teknoparklarımızın sayısını 2'den 101'e, teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. Daha önce uygulaması olmayan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600'ü aştı. TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. 2019'a kadar henüz unicorn'u olmayan bir ülke iken, bugün 6'sına bakanlık olarak destek verdiğimiz milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, Bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada girişimlere yapılan yatırımlar son 5 yılın en düşük düzeyinde seyrederken bizde halen pandemi öncesindekinin birkaç katı büyüklükte gerçekleşti. Önceki 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri, son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, bölgesel ve küresel düzeyde bir çekim merkezine dönüşüyor" şeklinde konuştu.

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"HEDEFİMİZ 2030 YILINA DEK İSTANBUL'U GİRİŞİMCİLİKTE DÜNYANIN İLK 20 MERKEZİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK"

Konuşmasının devamında Bakan Kacır, "Hedefimiz 2030 yılına dek İstanbul'u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirmek. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un, 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezini hayata geçiriyoruz. Burası Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak. 400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz. Merkez bünyesinde yaklaşık 210 bin metrekare alanda binlerce teknoloji firması ve girişimine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük teknoparkını kuruyoruz. Burası, küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak. Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak dev bir Bilim Merkeziyle 7'den 77'ye herkesi bilimle buluşturacağız. Kuracağımız yeni nesil Yazılım Okulu ile 18 yaşından büyük gençlerimize yeni nesil yazılım eğitimlerini ücretsiz sunacağız. Her yıl 2 bin yazılımcı yetiştirecek bu okul Terminal İstanbul paydaşlarımızın staj ve istihdama katılım programlarıyla desteklenecek. Hemen yakınında yer alan Millet Bahçesiyle birlikte bu merkez, İstanbul'da yeni bir yaşam alanı olarak, bilim ve toplumun buluşma adresi olacak. Bugün burada proje ve vizyon olarak konuştuklarımızı, yarın birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYA İSTANBUL'A BAKACAK, İSTANBUL TEKNOLOJİSİYLE DÜNYAYI KONUŞTURACAK"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İBB Dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız şehrin en kötü durumlarına karşı simüle edeceğimiz İstanbul dijital ikizini de görsellerini paylaştığımız ikizimizi de burada gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz ve olası afetlerde burada yapacağımız simülasyonlarla birlikte önceden tedbir alıp yine, yapılması gereken işleri de önceden yapmak için adımlarımızı atıyor olacağız. Burada aynı zamanda bir bilim merkezi olacak. İstanbul'da bilişimin, teknolojinin ve yine başarının yüz yılını bu hedeflerini de inşallah aynı anlayışla teker teker başaracağız. Dünya İstanbul'a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak ve İstanbul'un gençleri üretecek Türkiye'miz, ülkemiz kazanacak" dedi.

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"TERMAL İSTANBUL'DA DÜNYANIN KALBİNİN ATTIĞI, BÖYLESİNE BİR METROPOLDE DÜNYAYA DAMGASINI VURACAK"

Tanıtım töreni sonrasında konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemiz elbette girişim ekosistemi açısından dünyayla yarışır şekilde bir noktaya evrildi. Dünyaya damgasını vuracak özellikle savunma sanayinde büyük işlere imza atacak girişimler çıkardı. Bunlar tüm dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'lar oldular. Bayraktar TB2 gibi ve bunun yanında savunma sanayimizin nice ürünü tüm dünyada büyük beğeniyle kullanılıyor muharebede büyük ilgi topluyor. Tabii bizler bu dönüşümü milli teknoloji hamlesi idealiyle sadece savunma sanayi alanında değil de teknolojinin tüm diğer alanlarında olması maksadıyla bir hareket başlattık. Bu hareketin de ismine Milli Teknoloji hamlesi dedik. Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirebilmek için yani tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye'ye yürüyen yolda araştıran, geliştiren, üreten bir Türkiye edebiyle çıktığımız bu yolda TEKNOFEST dediğimiz etkinliği düzenledi. İnşallah Termal İstanbul'da böyle dünyanın kalbinin attığı, böylesine bir metropolde dünyaya damgasını vuracak, nice eserlere imza atacak gencimizin girişimin çıkmasına vesile olacak" dedi.