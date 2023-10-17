TEM'i karıştıran kaza! 26 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

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Can pazarının yaşandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 13 kişi kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada olay yerinde bulunan ekipleri, demir yığını haline dönüşen birçok araçta yaralı olup olmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve karayolları ekipleri, araçları D-100 karayoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirdi. Kazaya karışan ve küçük çaplı hasar meydana gelen araçlar yoldan kaldırılırken, diğer araçların yoldan kaldırılması için de çalışmalar devam ediyor.