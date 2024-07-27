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Temennimiz Suriye ile yeni bir süreç

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Suriye#Terör
Temennimiz Suriye ile yeni bir süreç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al Jazeera Net’e Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Özel özetle şunları söyledi:

KİLİDİ KAPATACAĞIZ

“40 yıldır ülkemizin önünde engel olan terör belasını bitirmekte, güvenlik kilidini kapatmakta ve Irak’ın kuzeyini teröristlerden tamamen arındırma konusunda son derece kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor.

ABD’nin PKK/YPG’yle yaptığı işbirliği müttefiklik ruhuyla bağdaşmamakta ve komşularımız Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır. ABD başta olmak üzere müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında milli güvenliğimizi doğrudan etkileyen konulardaki yaklaşımlarını değiştirmelerini bekliyoruz.

SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞILMALI

 Suriye rejimi ile görüşmeler sadece Astana’da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır. Temennimiz komşumuz Suriye ile rasyonel bir zeminde yeni bir sürecin başlatılmasıdır.” 

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#Yaşar Güler#Suriye#Terör

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