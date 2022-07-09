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TEM'de kurban trafiğinde ters yön tehlikesi

#Istanbul#TEM#Trafik
TEMde kurban trafiğinde ters yön tehlikesi

İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yoğunluğa girmek istemeyen yüzlere sürücü ters yöne girerek bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

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İstanbul'da bayram namazının ardından yola çıkan sürücüler bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmında da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Yolun bazı bölgelerinde trafik adım adım ilerledi. Kurbanlık kesim alanlarına girmek isteyenlerin neden olduğu trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Trafiğin başladığı nokta olan Avcılar gişeleri mevkiinde bazı sürücüler yoğunluğa takılmamak için ters yöne girerek bağlantı yollarına gitmeye çalıştı.

Kimi sürücü ters yönden geri geri gitti kimi sürücü de 'U' dönüşü yaparak bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

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#Istanbul#TEM#Trafik

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