TEM Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil, gişenin beton bariyerine çarptı! Anne ile oğlu hayatını kaybetti

#Kocaeli#Tem Otoyolu#Trafik Kazası
TEM Otoyolunda feci kaza: Otomobil, gişenin beton bariyerine çarptı Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 11:12

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız (23) ile yanındaki annesi Menşure Yıldız, hayatını kaybetti.

Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi. Gişelerde Ümit Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 34 MGV 886 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kocaeli#Tem Otoyolu#Trafik Kazası

