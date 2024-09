Televizyonda gördüğü aronya bitkisini yetiştirmeye başladı

Haberin Devamı

Burdur'da eczacı kalfası İzel Tonkaz Bekar, yaklaşık 3 yıl önce televizyon izlerken gördüğü aronya bitkisini yetiştirmeye karar verdi. Eşi ve babasıyla tedarik ettiği fideleri Afyonkarahisar'ın Çığrı köyü ve Burdur merkez Akyaka köyündeki yaklaşık 5 dönüm arazilerine diken İzel Tonkaz Bekar, ürünleri hasat etmeye başladı.

İzel Tonkaz Bekar, "Köyümüzde dededen kalma arazimizde tarıma gönül vermiş eczacı kalfası olarak, sağlık deposu olarak bilinen aronya bitkisini eşim, babam ve annemle büyük bir titizlikle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi hasat zamanı. Yetiştirdiğimiz ürünleri hasat ediyoruz. Aronya 'süper meyve' olarak biliniyor ve antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biri. Bu sayede birçok hastalığa faydası var. Vücudumuzda dolaşan serbest radikallerin önlenmesinde antioksidanlar çok önemli. Kanserle mücadeleden tansiyona, şekere, kolesterole iyi gelişinin yanında bağışıklığı artırdığı için değerli bir meyve" dedi.

Aronya bitkisini zirai ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle ürettiklerini anlatan İzel Tonkaz Bekar, "Hafta sonları ve fırsat buldukça eşim, oğlum ve babamla sulamaya çalışıyoruz. Her bir aronya fidesi, kadın elinin emeğiyle toprağa can veriyor ve bu emeğin ürünü olan aronya bitkisini yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yaptığımız girişim, sadece doğal ve sağlıklı ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınların tarım sektöründe daha aktif rol almasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Tarımın Türkiye'nin geleceğinde ne kadar önemli yere sahip olduğunun bilinciyle hareket ederek aronya bitkisini daha geniş alanlara yaymayı ve bu alanda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu arazideki her fidana kadın eli değdi" diye konuştu.