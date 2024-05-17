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Teleferik faciasÄ±nda tutuklanan BaÅŸkan Mesut Kocagöz, kÄ±zÄ±na mektup yazdÄ±

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#Teleferin FaciasÄ±#Mesut Kocagöz#Antalya
Teleferik faciasÄ±nda tutuklanan BaÅŸkan Mesut KocagÃ¶z, kÄ±zÄ±na mektup yazdÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 17, 2024 10:25

Antalya'da 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± teleferik kazasÄ±nda tutuklular arasÄ±nda yer alan Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut KocagÃ¶z, cezaevinden mektup gÃ¶nderdi. KocagÃ¶z'Ã¼n kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mektupta Mesut KocagÃ¶z, â€œHiÃ§bir ÅŸeyin bedelini Ã¶demeksizin demir parmaklÄ±klar arasÄ±nda olmak insanÄ± Ã§Ä±ldÄ±rtÄ±yor. Ã‡aresizlik iÃ§inde Ã§are arÄ±yorsun. Adaletin iÃ§inde adaletsizlik yaÅŸÄ±yorsun" dedi.

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KonyaaltÄ± ilÃ§esinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve mahsur kalan 174 kiÅŸinin 23 saatte kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± teleferik kazasÄ±yla ilgili, teleferik iÅŸletmecisi ANET'in Ã¶nceki YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, mevcut Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut KocagÃ¶z'Ã¼n de aralarÄ±nda olduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Teleferik faciasÄ±nda tutuklanan BaÅŸkan Mesut KocagÃ¶z, kÄ±zÄ±na mektup yazdÄ±

11 Haziran'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanan Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Mesut KocagÃ¶z, sevenlerine mektup yazdÄ±. KÄ±zÄ± SÄ±la KocagÃ¶z, Mesut KocagÃ¶z'Ã¼n el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± mektubu sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±. KocagÃ¶z mektubunda ÅŸu ifadelere yer verdi:

â€œÃ–zgÃ¼rlÃ¼k Ã§ok deÄŸerli, hava su gibi. Hasret Ã§ok acÄ±. YalnÄ±zlÄ±k bÃ¼yÃ¼k Ã§ile. Hele hiÃ§bir ÅŸeyin bedelini Ã¶demeksizin demir parmaklÄ±klar arasÄ±nda olmak insanÄ± Ã§Ä±ldÄ±rtÄ±yor. Ã‡aresizlik iÃ§inde Ã§are arÄ±yorsun. Adaletin iÃ§inde adaletsizlik yaÅŸÄ±yorsun. DÄ±ÅŸarÄ±daki sevdiklerin sana kavuÅŸamÄ±yorsa, sen sevdiklerine kavuÅŸamÄ±yorsan, sesini duyuramÄ±yorsan, bitiyorsun be arkadaÅŸ. Geldim iÅŸte, bitmeden geldim. HiÃ§ kimseyi incitmeden geldim. Ne ezen ne ezilen halkÃ§a bir dÃ¼zen iÃ§in geldim."

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Teleferik faciasÄ±nda tutuklanan BaÅŸkan Mesut KocagÃ¶z, kÄ±zÄ±na mektup yazdÄ±

Teleferik faciasÄ±nda tutuklanan BaÅŸkan Mesut KocagÃ¶z, kÄ±zÄ±na mektup yazdÄ±

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#Teleferin FaciasÄ±#Mesut Kocagöz#Antalya

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