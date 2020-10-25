Tektonik göller nedir? İşte Türkiye'deki tektonik göller
Tektonik göller ince, uzun çöküntü hendeği şeklinde, veya geniş uzun bir yapıda olabilirler Doğu Afrika'daki Çad Gölü, Victoria Gölü, Rudolf Gölü ,Tanganika Gölü, Albert Gölü; Orta doğudaki Lut Gölü, Asya'daki Baykal Gölü tektonik göllerdendir. Tektonik göller nedir? İşte Türkiye'deki tektonik göller hangileri?
Tektonik göller, tektonizma sonucu oluşan çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göllerdir. Orojenez (dağ oluşumu) sırasında, kırılarak, kıvrılarak bükülerek veya epirojenik çökmeler sonucunda çukur alanlar oluşur. Oluşan çanakların genel görünümü, çevresi yüksek alanlarla çevrili çökek veya çukurluk şeklinde yuvarlak (değirmi) olabilir. Ya da ince, uzun çöküntü hendeği şeklinde, veya geniş uzun bir yapıda olabilirler.
Başlıca tektonik göller:
Hazar Gölü
Aral Gölü
Baykal Gölü
Lut Gölü
Tuz Gölü
Issık Gölü
Sapanca Gölü
İznik Gölü
Uluabat Gölü
Manyas Gölü
Simav gölü
Beyşehir Gölü
Eğirdir Gölü
Acıgöl
Burdur Gölü
Ilgın Gölü
Akşehir Gölü
Eber Gölü
Suğla Gölü
Kovada Gölü
Seyfe Gölü
Tuzla Gölü
Hozapin (Aktaş) Gölü
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