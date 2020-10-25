Tektonik göller nedir? İşte Türkiye'deki tektonik göller

Tektonik göller, tektonizma sonucu oluşan çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göllerdir. Orojenez (dağ oluşumu) sırasında, kırılarak, kıvrılarak bükülerek veya epirojenik çökmeler sonucunda çukur alanlar oluşur. Oluşan çanakların genel görünümü, çevresi yüksek alanlarla çevrili çökek veya çukurluk şeklinde yuvarlak (değirmi) olabilir. Ya da ince, uzun çöküntü hendeği şeklinde, veya geniş uzun bir yapıda olabilirler.

Başlıca tektonik göller:

Hazar Gölü

Aral Gölü

Baykal Gölü

Lut Gölü

Tuz Gölü

Issık Gölü

Sapanca Gölü

İznik Gölü

Uluabat Gölü

Manyas Gölü

Simav gölü

Beyşehir Gölü

Eğirdir Gölü

Acıgöl

Burdur Gölü

Ilgın Gölü

Akşehir Gölü

Eber Gölü

Suğla Gölü

Kovada Gölü

Seyfe Gölü

Tuzla Gölü

Hozapin (Aktaş) Gölü





