TEKNOFEST’ten bir ilk! Selçuk Bayraktar duyurdu... Gençlere Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması çağrısı

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TEKNOFEST’ten bir ilk daha! Bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" düzenlenecek. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolji Lideri Selçuk Bayraktar, yarışma ile ilgili gençlere çağrıda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

TEKNOFEST’ten ilklere imza atmaya devam ediyor! Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, yeni nesil enerji teknolojileri alanında çalışmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyor.