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TEKNOFEST’ten bir ilk! Selçuk Bayraktar duyurdu... Gençlere Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması çağrısı

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#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Yarışma
TEKNOFEST’ten bir ilk Selçuk Bayraktar duyurdu... Gençlere Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 21:04

TEKNOFEST’ten bir ilk daha! Bu yıl ilk defa "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" düzenlenecek. Yeni nesil enerji teknolojileri alanında çalışmak isteyen tüm gençlerimiz davet edildi.

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TEKNOFEST’ten bir ilk daha! Bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" düzenlenecek. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolji Lideri Selçuk Bayraktar, yarışma ile ilgili gençlere çağrıda bulundu.

TEKNOFEST’ten bir ilk Selçuk Bayraktar duyurdu... Gençlere Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması çağrısı

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

TEKNOFEST’ten ilklere imza atmaya devam ediyor!  Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, yeni nesil enerji teknolojileri alanında çalışmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyor.

 

 

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#TEKNOFEST#Selçuk Bayraktar#Yarışma

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