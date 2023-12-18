‘TEKNOFEST’te başvuru zamanı

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TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı’ndan (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla düzenlenecek festivalde, prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyenlere toplamda 25 milyon lira ödül ve 50 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

46 ANA 117 ALT KATEGORİ

İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç, bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride yarışacak. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular, 20 Şubat 2024’e kadar yapılabilecek. TEKNOFEST 2024’te “Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zekâ, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım” yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

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YENİ KATEGORİLER EKLENDİ

- 2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında “Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig” yarışmaları da ilk defa başvuruya açılacak. Yarışmaya katılmak için başvurular TEKNOFEST’in resmi internet adresinden alınacak.