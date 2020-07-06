Tekneden caretta carettaları beslediler

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turistik bölge Adrasan'dan tekne ile denize açılan tatilciler, Suluada'da 2 yetişkin caretta caretta ile karşılaştı. Tekneden attıkları makarna ve ekmek parçalarıyla caretta carettaları yanlarına çeken turistler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Caretta carettalar, kimi zaman su altına batıp, gözden kayboldu. Kısa süre sonra tekrar su üzerine çıkıp, yiyecekleri yiyen caretta carettalar, daha sonra gözden kayboldu.