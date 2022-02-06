Tekkeden koleje... Robert’in ilk Türk mezunu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldiTüm dünya mucize beklerken... 5 gün sonra acı haber geldi!#Rayan
Bakan Kocadan tam aşı vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlıBakan Koca'dan 'tam aşı' vurgusu: Salgının etkisini en aza indirmemiz buna bağlı#Koronavirüs
Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri Kadıköyde bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...Fenerbahçe-Başakşehir maçında istifa sesleri! Kadıköy'de bir kez daha protesto, Emre Belözoğlu tezahüratları...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıÇirkin paylaşımlar için harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe, Başakşehire tek golle yenildiFenerbahçe, Başakşehir'e tek golle yenildi#Süper Lig
Erdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajlarıErdoğan çiftine peş peşe geçmiş olsun mesajları#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bebekteki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış Saldırganın kimliği şaşkına çevirdiBebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi#Bebek
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
4 kırmızı kartlı maçta Trabzonsporu Visca uçurdu 5 maçlık seri bitti...4 kırmızı kartlı maçta Trabzonspor'u Visca uçurdu! 5 maçlık seri bitti...#Süper Lig
Korku dolu anlar kameralara yansıdı... Kopan kayalardan saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar kameralara yansıdı... Kopan kayalardan saniyelerle kurtuldu#Artvin
Kan donduran vahşet Kızının gözü önünde katlettiKan donduran vahşet! Kızının gözü önünde katletti#Cinayet
Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettiniz eleştirisine Ali Koçtan sert yanıt"Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz" eleştirisine Ali Koç'tan sert yanıt!#Hulusi Belgü
Spor yasasında sona gelindi Önümüzdeki günlerde gündemde olacakSpor yasasında sona gelindi! 'Önümüzdeki günlerde gündemde olacak'#Gençlik Ve Spor Bakanı
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
HABERLERGündem Haberleri

Tekkeden koleje... Robert’in ilk Türk mezunu

#Robert Kolej#Hüseyin Pektaş#Nafi Baba
Tekkeden koleje... Robert’in ilk Türk mezunu

Ünlü Robert Kolej’in tarih öğretmeni Önder Kaya, okulun tarihini anlatan bir kitap yazdı. ‘Dünyanın Orta Yerinde Robert Kolej’ adlı kitapta kolejin tarihi, öğretmenleri ve öğrencilerine dair dikkat çeken detay ve anekdotlar var.

Haberin Devamı

1863’te kurulan Robert Kolej, popülerliğini hiç yitirmedi. Kimi zaman ithamlarla dolu tartışmalarla, kimi zaman yetiştirdiği ünlü isimlerin başarılarıyla gündemdeydi. Galatasaray Lisesi’yle rekabeti, Amerikan üniversiteleriyle yakın ilişkisi ve bünyesinden çıkardığı Boğaziçi Üniversitesi’yle konuşulmaya hep devam etti. Daha önce de birçok kitaba imza atan okulun tarih öğretmeni Önder Kaya, bu kez kolejin tarihini yazdı. Okul mezunlarına ait onlarca hatırat, tarihi arşivler ve belgelerle dolu kitapta öğretmenler ve öğrencilere dair dikkat çeken detay ve anekdotlar da var.

Tekkeden koleje... Robert’in ilk Türk mezunu
Hüseyin Pektaş, 1919’da Atatürk ile Amerikan generali James Harbord’un görüşmesine Atatürk’ün tercüman olarak katılmış. Lozan müzakerelerinde de yine tercüman olarak bulunmuş.

Haberin Devamı

NAFİ BABA’NIN TORUNU

Kitabın en dikkat çeken anekdotlarından biri, okulun ilk Türk mezunu ve aynı zamanda ilk Türk müdürü unvanını taşıyan Hüseyin Pektaş’a dair. Pektaş 1884 doğumlu ve Rumelihisarı’nda ‘Şehitlik Dergâhı’ olarak bilinen Bektaşi tekkesinin şeyhi Nafi Baba’nın torunu. Kitaptaki bilgilere göre çocukluğu da bu tekkede geçti. 12 yaşında geldiğinde de Robert Kolej’e girdi. Tevfik Fikret’ten özel dersler aldı. 1903 yılında da ‘ilk Türk mezunu’ olarak koleji bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi aldıktan sonra da bir süre kolejde öğretmenlik yaptı. Hatta okulun hocalarından ünlü Şair Tevfik Fikret’in yerine de derslere girdi. 1931’de okulun ilk Türk müdürü olarak atandı ve 1952 yılında emekli oldu. Hüseyin Pektaş öğrenci, öğretmen ve idareci olarak 57 yılını geçirdiği Robert Kolej’in sembol isimlerinden. Pektaş’ın çocukluğunu geçirdiği tekkenin bulunduğu arazi sonradan kampus içerisinde kaldı. Restore edilen tekke bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı tarih ve kültürel araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak hizmet veriyor. Yapı ise ‘Nafi Baba Binası’ adını taşıyor.

Tekkeden koleje... Robert’in ilk Türk mezunu

‘Şehitlik Dergâhı’ olarak bilinen Bektaşi tekkesinin şeyhi Nafi Baba...

Haberin Devamı

KAVGACI İTALYANLAR!

Kitaptaki ilginç belgelerden biri de 7 Mart 1868 yılına ait bir ‘anlaşma’ metni. Bu metne göre okulun Silvio ve Pierre adlı iki İtalyan öğrencisi sürekli kavga ediyor ve diğer öğrencilerin de huzurunu kaçırıyordu. Bunun üzerine okul müdürü Cyrus Hamlin araya girdi. Hamlin ile üç öğrencinin şahitliğinde bu iki öğrenci arasında “barış mütarekesi” imzalandı. Anlaşmanın bazı maddeleri şöyle: “Barışı, dayanışmayı ve iyi niyeti korumak, ilerideki nesillerin sıkı bir kardeşlik bağına sahip olması amacıyla iki taraf birbirine kötü sözler söylemeyecek veya İtalyanca, Fransızca, Türkçe, Yunanca, İngilizce, Bulgarca, Ermenice veya Babil kulesinde konuşulmuş herhangi bir dilde hakaret etmeyecek. Silvio ne olursa olsun Pierre’e vurmayacak. Pierre de Silvio’ya vurmayacak. Taraflardan biri diğerine haksızlık ederse bu durum mağdur tarafından müdüre yazılı olarak iletilecek ve karar da elde edilen kanıtlara göre verilecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Robert Kolej#Hüseyin Pektaş#Nafi Baba

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs