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Tekirdağ'da panik anları... Çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Doğal Gaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 16:56

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında sondaj makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Borudan çıkan gaz bir anda alev aldı. Yangın üzerine kum dökülüp söndürüldü. Ekipler, bölgedeki gaz akışını kesti.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Atatürk Mahallesi 209'uncu Sokak'taki sitede, yüzme havuzu yapılması için su kuyusu açılırken sondaj makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından borudan çıkan gaz bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayınca bu kez kepçeyle üzerine kum dökülüp yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen Trakya Bölgesi doğal gaz Dağıtım Tekirdağ İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki gaz akışını kesti. Ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından da borunun onarım çalışmalarına başladı.

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#Tekirdağ#Süleymanpaşa#Doğal Gaz

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