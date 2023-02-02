Tekirdağ'da dehşet! Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Süleymanpaşa'nın Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İ.O., iddiaya göre, aralarında husumet olan eniştesi C.D. ile sokakta karşılaştı. İkili, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.O., kalabalığın arasından kaçmaya çalışan eniştesine tabancayla ateş açtı. C.D., 2 merminin isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığıldı. İ.O. ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından C.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İ.O. ise kısa sürede silahıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olay yerinde 10 boş kovan buldu. Soruşturma sürüyor.