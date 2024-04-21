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Tekirdağ'da dehşet! Tartıştığı arkadaşını tüfekle öldürdü

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis
Tekirdağda dehşet Tartıştığı arkadaşını tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 10:53

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yirmi altı yaşındaki M.K., tartıştığı arkadaşı Salih Avcı'yı (23) pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde kırsal Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi. Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Tekirdağ#Cinayet#Polis

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