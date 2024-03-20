Tekeri fırlayan hafriyat kamyonu dehşeti yaşattı

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Kaza, Abbasağa Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şoför F.B.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun arka sol tekeri yerinden çıkarak yolda yürüyen 6 öğrencinin arasına daldı. Yuvarlanmaya devam eden teker 3 otomobile çarparak durdu. Kazada kamyon tekerinin çarptığı öğrencilerden biri yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 15 yaşındaki kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yokuştan inen kamyonun aniden arka lastiği yerinden çıkarak öğrencilerin üzerine doğru yuvarlanıyor. O sırada yoldan geçenler yardıma geliyor.

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Tekeri çıkan hafriyat kamyonu ise yokuştan yavaş yavaş düz bir alana çekiliyor.