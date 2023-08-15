Tekelde dehşet anları! Tehdit edip, kurşun yağdırdılar

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Olay, sabah saat 05.50 sıralarında Çorlu’nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. Büfeye gelen T.A., K.P. ve E.Ç., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Büfeci O.G.’nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi büfeci O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırıp, darbetti. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti. Bu kişi büfeden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru ateş açtı. Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Olayı gören başka bir esnaf ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.