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Tekel bayisine yarı çıplak girip alışveriş yapan kadına gözaltı

#Denizli#Pamukkale#Tekel
Tekel bayisine yarı çıplak girip alışveriş yapan kadına gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekel bayisine yarı çıplak girip alışveriş yapan kadın görenleri şaşırttı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerine soruşturma başlatılırken adının M.B. (43) olduğu tespit edilen kadın, 'teşhircilik' suçundan gözaltına alındı.

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Olay, cumartesi günü Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne park edilen otomobilden yarı çıplak inen kadın içeri girdi. Üzeri çıplak, altında şortla tekel bayisine giren kadın, sigara satın aldı.

Yarı çıplak kadını görenler şaşırırken, bu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kadının adının M.B. olduğu saptandı. 'Teşhircilik' suçundan gözaltına alınan M.B. adliyeye sevk edildi. 

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#Denizli#Pamukkale#Tekel

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